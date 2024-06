Kate lässt sich Balkonauftritt mit Charles und Familie nicht entgehen

Pünktlich gegen 14 Uhr verzogen sich die Regenwolken und Sonne sowie blauer Himmel liessen sich für die Königsfamilie blicken, als diese auf den für die Militärparade geschmückten Palastbalkon kamen. König Charles III. (75) und Sohn Prinz William (41) traten mit ihren traditionellen roten Uniformen der Irish Guards in Erscheinung, während ihre Ehefrauen Kate und Camilla in edlen und für die Royals klassischen Kostümen in Schwarz–Weiss und Mintgrün gekleidet waren.