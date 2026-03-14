Kate sendet Botschaft an Krankenhaus ihrer Krebsbehandlung

Kate macht Krebskranken Mut

Seit ihrer Diagnose spricht Kate immer wieder offen über ihre Erfahrungen und versucht, anderen Betroffenen Mut zu machen. Zum Weltkrebstag am 4. Februar meldete sie sich auf Social Media mit einem Video zu Wort, das bei einem Besuch im Krankenhaus entstand. «Bitte wisst, dass ihr nicht allein seid», sagte sie darin. Der Weg durch die Krankheit sei selten geradlinig – es gebe Momente der Angst und Erschöpfung, aber auch der Stärke, Freundlichkeit und Verbundenheit.