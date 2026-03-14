Kate sendet Botschaft an Krankenhaus ihrer Krebsbehandlung

Prinzessin Kate (44) hat eine besondere Botschaft und ein Geschenk an die Angestellten und Patienten des Krankenhauses, in dem sie einst selbst zur Krebsbehandlung war, gesendet. Die Frau von Prinz William (43) schickte dem Londoner Royal Marsden Hospital einen Strauss Narzissen.
«An die Patienten und Mitarbeiter des Royal Marsden, mit Beginn des Frühlings möchte ich euch mit diesen Narzissen von den Scilly–Inseln zeigen, dass ich an euch alle denke», ist auf einem Blatt Papier zu lesen, das in einem Beitrag des Instagram–Accounts von William und Kate zu sehen ist. Die Nachricht unterzeichnete sie mit einem schlichten «Catherine».
Kate spendete bereits einen Weihnachtsbaum
Kate, die im Februar 2024 ihre Krebserkrankung öffentlich machte, hatte dort eine präventive Chemotherapie erhalten. Der Krebs war zuvor bei einer Bauchoperation entdeckt worden. Im Januar gab Kate dann nach einem Besuch des Krankenhauses bekannt, sich in Remission zu befinden und zusammen mit William die Schirmherrschaft des Royal Marsden NHS Foundation Trust übernommen zu haben.
Die Blumen waren nicht das erste Zeichen ihrer Dankbarkeit. Im vergangenen Dezember hatte Kate dem Krankenhaus einen Baum gespendet, der ursprünglich bei ihrem Weihnachtsgottesdienst in der Westminster Abbey aufgestellt worden war. Auf Instagram bedankte sich das Krebszentrum für das Geschenk.
Kate macht Krebskranken Mut
Seit ihrer Diagnose spricht Kate immer wieder offen über ihre Erfahrungen und versucht, anderen Betroffenen Mut zu machen. Zum Weltkrebstag am 4. Februar meldete sie sich auf Social Media mit einem Video zu Wort, das bei einem Besuch im Krankenhaus entstand. «Bitte wisst, dass ihr nicht allein seid», sagte sie darin. Der Weg durch die Krankheit sei selten geradlinig – es gebe Momente der Angst und Erschöpfung, aber auch der Stärke, Freundlichkeit und Verbundenheit.