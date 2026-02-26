Kate und William in Wales: Gemeinsam lächeln sie Andrew weg

Mit dem heutigen Besuch und den Terminen der vergangenen Tage zeigen Kate und William, dass sich das britische Königshaus nicht von seinen Aufgaben abbringen lassen möchte, auch wenn die Öffentlichkeit nach Antworten lechzt. Andrew, dem seine Titel entzogen worden waren, war an seinem 66. Geburtstag verhaftet worden. Vorgeworfen wird dem Bruder von König Charles III. (77), dass er während seiner Zeit als Handelsbeauftragter an Epstein sensible Informationen weitergereicht habe. Am Abend des 19. Februar war er aus dem Polizeigewahrsam wieder entlassen worden. Während des Tages hatte es Durchsuchungen in Norfolk und Berkshire gegeben. Die Polizei wurde rund um seine alte und neue Bleibe, der Royal Lodge im Windsor Great Park und Wood Farm auf dem Landsitz Sandringham, gesichtet.