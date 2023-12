Kate und William mit allen drei Kindern beim Weihnachtskonzert

Die Royals läuten die schönste Zeit des Jahres in London ein. Prinzessin Kate (41) hat diesen Freitagabend einmal mehr zu ihrem Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey eingeladen, zu der viele hochrangige Mitglieder des britischen Königshauses samt edler Weihnachtsgarderobe erschienen sind. Auch Kates Ehemann Prinz William (41) und die drei gemeinsamen Kinder kamen Hand in Hand in die festlich geschmückte Kirche in London.