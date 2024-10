Kate und William nehmen sich Familien-Auszeit rund um Halloween

Prinz William nimmt sich Zeit für die Familie

Seit dem 18. Oktober sind die drei jungen Royals demnach bereits zuhause. Erst am 4. November werden sie in die Lambrook School in Windsor zurückkehren. In den zwei Wochen, in denen seine Kinder frei haben, wird auch ihr Vater, Prinz William, beruflich kürzertreten. Dem Bericht zufolge wird er weniger royale Termine wahrnehmen, um mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können.