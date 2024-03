Kate und William sind «sehr gerührt» von öffentlicher Unterstützung

Wie das US–Magazin «People» berichtete, sollen Prinzessin Kate, ihr Ehemann und die gemeinsamen Kinder damit auch nicht am traditionellen Ostergottesdienst in der St. George‹s Chapel auf Schloss Windsor teilnehmen. Doch an ihrer Stelle soll der krebskranke König Charles (75) zumindest eine Teilnahme an dem so bedeutenden Gottesdienst anvisieren. Der 75–Jährige «hofft» demnach, die Reise zur St. George›s Chapel in Windsor am nächsten Wochenende antreten zu können.