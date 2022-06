Kate verrät: Erster Jubiläums-Tag war für Queen «sehr anstrengend»

Am Donnerstag (2. Juni) haben die Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) begonnen. Die Monarchin erschien im Anschluss an die Militärparade «Trooping the Colour» auf dem Balkon des Buckingham Palastes. Den Jubiläumsgottesdienst in der St.-Pauls-Kathedrale und den anschliessenden Empfang in der Londoner Guildhall verpasste sie jedoch am Freitag.