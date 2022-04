Kate Walsh kehrt im Mai zu «Grey's Anatomy» zurück

Comeback seit längerem bekannt

Dass Kate Walsh in der 18. Staffel von «Grey's Anatomy» zu sehen sein würde, gab die Schauspielerin bereits im Herbst 2021 bekannt. In einem kurzen Clip auf dem offiziellen Instagram-Profil der Krankenhausserie bestätigte sie: «Das ist richtig: Dr. Addison Montgomery kehrt zurück ans Grey Sloan Memorial Hospital. Und ich bin so aufgeregt, endlich wieder zu Hause zu sein.»