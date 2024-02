Kate Winslet: Ihr Leben nach «Titanic» war «unangenehm»

Mit «Titanic» wurde Kate Winslet (48) im Jahr 1997 zum Superstar. Eine Erfahrung, die sie alles andere als begeisternd fand. «Ich hatte das Gefühl, dass ich in einer bestimmten Art und Weise aussehen oder etwas Bestimmtes sein musste», verriet sie in einem Interview mit dem "Porter Magazine«. Die Medien seien nach dem »Titanic«–Erfolg in ihre Privatsphäre eingedrungen. »Mein Leben war ziemlich unangenehm", sagte sie jetzt über die Zeit.