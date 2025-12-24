Kate Winslet sollte sich mit «Dicke Mädchen»-Rollen arrangieren

«Das würde man einem Mann nicht sagen»

«Da sagen sie dann Sachen wie: ‹Vergiss nicht, selbstbewusst bei deinen Entscheidungen zu sein›», berichtete Winslet. Ihre Reaktion darauf? «Rede nicht mit mir über Selbstbewusstsein – denn wenn es etwas gibt, das mir nie gefehlt hat, dann ist es genau das.» Diese Person würde so etwas niemals zu einem Mann sagen, ist sie überzeugt. Es gebe noch «so viel, das wir verlernen müssen» in Bezug darauf, wie mit Frauen im Film gesprochen werde.