Kate Winslet strahlt im roten Jumpsuit beim Zurich Film Festival

«Wahre Ikone des Kinos»

Bei dem «Golden Icon Award» handelt es sich um eine Auszeichnung für das Lebenswerk. Erstmals wurde der Preis 2008 an Sylvester Stallone (78) verliehen. Das ZFF erklärte vor der Ehrung von Kate Winslet, dass die Britin eine «der wichtigsten Schauspielerinnen unserer Zeit und Hauptdarstellerin in einigen der erfolgreichsten Filme der Geschichte» sei. Sie sei eine «wahre Ikone des Kinos und glänzt durch ihre Vielseitigkeit in grossen Studio–Blockbustern ebenso wie in kleinen Indie–Produktionen». Winslet selbst freute sich über die Auszeichnung und erklärte bei dem Event: «Solch ein Preis ist eine wunderbare Erinnerung daran, dass mein Beruf so besonders ist. Man kann in ihm immer wieder etwas Neues lernen und entdecken.»