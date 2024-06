Kate Winslet über «Titanic»-Kuss mit DiCaprio: «Es war eine Sauerei»

Make–up war in Kate Winslets Kleid versteckt

«Leo konnte nicht aufhören zu lachen, und wir mussten die Aufnahmen etwa viermal wiederholen», so Winslet, weil Regisseur James Cameron (69) ein ganz bestimmtes Licht dafür wollte und sich dies ständig änderte. «Dies war ein Teil des Schiffes, es war nicht Teil des eigentlichen Schiffssets, das wir hatten», so Winslet. «Wir mussten eine Leiter hochklettern, um dorthin zu gelangen.» Die Experten für Haare und Make–up hätten nicht mit nach oben gekonnt. Die Utensilien zum Auffrischen des Make–ups seien daher in Teilen ihres Kleides versteckt gewesen, «und zwischen den Aufnahmen habe ich im Grunde unser Make–up neu gemacht», was «ziemlich lustig» war.