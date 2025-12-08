Kate Winslet warnt vor Schönheitswahn

Das grössere Problem sieht Winslet nicht bei Schauspielerinnen, sondern vielmehr bei den Menschen, «die für Botox oder den Mist, den sie sich in die Lippen spritzen, Geld sparen». Sie selbst habe nie ihre Falten wegspritzen lassen. Für sie seien sie etwas Schönes. «Am besten gefällt mir, wenn deine Hände alt werden», erklärte der «Titanic»–Star. Weiter verdeutlichte sie ihre Haltung: «Einige der schönsten Frauen, die ich kenne, sind über 70, und was mich aufregt, ist, dass junge Frauen keine Vorstellung davon haben, was Schönheit eigentlich ist.» Schuld am neuen Schönheitsideal sei Social Media und deren Auswirkungen auf die Psyche.