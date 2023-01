Kate Winslet wird für Reaktion auf nervöse Reporterin im Netz gefeiert

Kate Winslet empfindet sich als «seltsam»

Die eigenen Filme anschauen - das kommt für Kate Winslet nicht infrage. Die 47-Jährige verriet in dem «Logo»-Interview, dass sie sich auf dem Bildschirm immer als «seltsam» empfindet.«Ohje, sehe ich wirklich so komisch aus? Macht mein Mund diese komischen Sachen?», sind Fragen, die sie sich dann selbst stellen würde. Das Publikum ist dagegen begeistert, Kate Winslet auf der Leinwand zu sehen. In ihrem neuen Film «Avatar: The Way of Waters» übernimmt sie die Rolle der Ronal, die schwangere Frau des Dorfvorstehers. Nach «Titanic» ist das die zweite Zusammenarbeit von Kate Winslet mit Regisseur James Cameron (68).