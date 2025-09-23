Katerfreundliches Frühstück: Was nach dem Wiesn-Besuch wirklich hilft

Stundenlanges Anstossen, Tanzen auf den Bänken und eine Mass nach der anderen: Ein Wiesn–Besuch geht selten spurlos an einem vorbei. Spätestens am nächsten Morgen sitzt man mit trockenem Mund, pochendem Kopf und der leisen Frage «Warum eigentlich die letzte Mass?» am Küchentisch. Aber kein Grund zur Panik: Das richtige Frühstück kann einen schnell wieder aufpäppeln.