Katerina Jacob ein Jahr nach Chemotherapie: «Ich bin völlig gesund»

Katerina Jacob (65) blickt über ein Jahr nach ihrer letzten Chemotherapie positiv in die Zukunft. Im Interview mit der Zeitschrift «Bunte», die die an Brustkrebs erkrankte Schauspielerin in der Vorweihnachtszeit besucht hatte, berichtet Jacob freudige Neuigkeiten: «Ich bin völlig gesund.» Ein gutes Jahr nach der letzten Chemotherapie sei sie nun auch ihren Portkatheter los. Dass der dauerhafte Venenzugang nun entfernt worden sei, sei sehr wichtig für ihren Genesungsprozess gewesen: «Auch damit ich abschliessen kann.»