Katerina Jacob ist nach ihrer Krebserkrankung zuversichtlich

Sie appelliert an einen offenen Umgang mit Krebs

Anderen Frauen rät sie, regelmässig zur Krebsvorsorge zu gehen. Ausserdem wünscht sie sich einen offenen Umgang mit der Krankheit: «Frauen sollten sich auch trauen, mit Glatze auf die Strasse zu gehen. Ich habe irgendwann überhaupt nichts mehr getragen, mich hat das genervt. Ich habe mir einen Spass daraus gemacht, mit Perücke ins Lokal zu gehen und diese während des Essens einfach lässig abzunehmen. Die Reaktionen waren sensationell!» In Deutschland sei Krebs «extrem tabuisiert». Das müsse sich dringend ändern – auch in der Filmbranche. «Die US–Stars machen ihre Krankheiten offiziell und helfen dadurch anderen. Aber in Deutschland darf man nicht krank sein.» Sie erinnert an die letzten Dreharbeiten von Hannelore Elsner (1942–2019): «Ich habe gehört, dass die Kollegen sauer waren, weil sie nicht aufgeklärt wurden. Wenn sie damals nicht zum Dreh erschien, wurde vermutet, Frau Elsner hätte wieder eine Sonderposition, dabei lag sie in Wirklichkeit im Sterben. Aber das wussten die Kollegen nicht.»