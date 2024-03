Kates Onkel bedauert Interview kurz nach ihrer Krebs-Bekanntmachung

Im neuen Interview redet Goldsmith über Kate

In dem neuesten Interview soll Goldsmith unter anderem über die Herausforderungen für Kate und William und deren Verhältnis zu Herzogin Meghan (42) gesprochen haben. So erklärte er laut «The Mirror»: «William, Harry und Kate waren so ein glückliches kleines Trio, und jetzt ist es völlig ruiniert. Sind [William und Kate] bei all dem, was vor sich geht – und es gibt noch andere Dinge, die nicht an die Öffentlichkeit dringen –, wirklich glücklich? Nein. Ihre Kinder bringen ihnen viel Freude, aber nein.»