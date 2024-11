Katharina Böhm wird 60: Ein bescheidener TV-Star

Katharina Böhm war auch Ensemblemitglied des Theaters in der Josefstadt. In Italien wirkte sie in acht Folgen für die italienische Krimi–Serie «Commissario Montalbano» mit und spielte in den Serien «Die Kinderklinik», «Die Unzertrennlichen» und «Nachtschicht» mit. Grosse Auftritte in Filmen hatte sie unter anderem in «Gefährliche Gefühle» (2004) und «Mord in bester Familie» (2011).