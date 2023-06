Katharine Hepburn: Der grösste Star aller Zeiten

Mit vier Oscars - das Einzige, was in Hollywood für alle Zeiten zählt - ist sie die bis heute erfolgreichste Schauspielerin: Katharine die Grosse. Am 29. Juni jährt sich der Todestag von Katharine Houghton Hepburn (1907-2003) zum 20. Mal. Das Leben dieser Hollywood-Legende mutet selbst noch so lange nach ihrem Tod wie ein abendfüllender, faszinierender Film an.