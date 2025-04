Katherina Reiche und Karl-Theodor zu Guttenberg: Das neue Powerpaar

Zu Guttenberg arbeitet inzwischen als Unternehmensberater, Lobbyist, Co–Produzent und Moderator von Dokumentarfilmen. Im Herbst 2023 veröffentlichte er ein Buch mit dem Titel «3 Sekunden – Notizen aus der Gegenwart». Im NDR Info–Podcast «Raus aus der Depression» sprach er im April 2024 offen über seine Erfahrungen mit der Krankheit. «Insbesondere als ich doch sehr früh und viel zu schnell in diese hohen Ämter aufgestiegen bin, bin ich einfach an die Grenzen meiner Belastbarkeit gestossen», erzählte zu Guttenberg. Eine Psychotherapie habe ihm geholfen: «Ich kann sagen, dass ich mich heute in einer guten Ausgangssituation befinde, in der ich nicht wäre, wenn ich mir damals nicht Hilfe gesucht hätte.»