Katherine Heigl feiert ihr RomCom-Comeback - mit John Travolta

Katherine Heigl: Zurück zur Rom-Com nach Overkill

Katherine Heigl hatte sich zuletzt von romantischen Komödien ferngehalten. Sie habe einfach zu viele davon gedreht, sagte sie 2014 im Interview mit «Marie Claire». Nach ihrem Durchbruch mit «Grey's Anatomy» (ab 2005) hatte sich Heigl als neue Königin der Rom-Coms profiliert. Mit Hits wie «Beim ersten Mal» (2007), «27 Dresses» (2008) und «Die nackte Wahrheit» (2009) trat sie die Nachfolge von Julia Roberts (55), Meg Ryan (61) und Co. an. Zuletzt war sie in der Netflix-Serie «Immer für dich da» zu sehen.