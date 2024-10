Kathy Bates: Darum weinte sie nach Gewichtsverlust

Kathy Bates: «Es war harte Arbeit»

In einem Interview erklärte Bates bereits in der Vergangenheit, dass gesundheitliche Gründe für ihren Gewichtsverlust verantwortlich sind. Sie erzählte «Extra»: «Ich war mit Diabetes konfrontiert – es liegt in meiner Familie – und ich wollte wirklich nicht damit leben.» Die Schauspielerin fügte hinzu: «Ich bin so gesund wie seit Jahren nicht mehr und ich bin so dankbar – es ist ein Wunder.» Zu ihrer Abnehmmethode erklärte sie: «Nachdem man 20 bis 30 Minuten lang gegessen hat, hört man einen unwillkürlichen Seufzer. Das ist eine Kommunikation zwischen Magen und Gehirn, die dir sagt, dass du genug gegessen hast... und was ich entdeckt habe, ist, wenn du auf diesen Seufzer hörst und den Teller für nur fünf Minuten wegschiebst, merkst du, dass du satt bist und nicht mehr essen musst.»