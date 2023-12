Kathy Griffin hat die Scheidung von ihrem Ehemann eingereicht

Auch via Instagram kommentierte Griffin das Aus ihrer Ehe: Auf einer schwarzen Kachel schrieb sie nur die eindeutigen Worte «Well sh*t. This sucks». Griffin und der Marketing–Experte Bick waren seit 2011 zusammen, heirateten allerdings erst im Januar 2020. Bei der Zeremonie trug die Schauspielerin und Komikerin das identische Kleid, das sie auch bei ihrem ersten Date trug. In einem «People»–Interview sagte sie damals: «Randy und ich haben eine Art Spielzeugringe für die Hochzeit, weil keiner von uns gerne Ringe trägt. Wir werden also nie Ringe tragen.»