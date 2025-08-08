Katie Holmes bekommt am Filmset Besuch von Tochter Suri

Im Interview mit dem «Town & Country»–Magazin verriet Holmes nur: «Ich bin stolz auf meine Tochter. Natürlich werde ich die Nähe vermissen, aber ich bin wirklich stolz auf sie und glücklich.» Sie könne sich selbst noch gut daran erinnern wie es für sie war, in dieser Lebensphase zu sein. «Es ist spannend, etwas über sich selbst zu lernen, und ich habe diese Zeit geliebt, deshalb macht es mich glücklich, wenn ich daran zurückdenke», so Holmes.