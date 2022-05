Katie Holmes: Erster öffentlicher Auftritt mit neuem Freund

Eine Grammy-Nominierung erhielt Wooten für seine Mitarbeit als Bassist an dem Broadway-Musical «David Byrne's American Utopia» des ehemaligen «Talking Heads»-Kopfs. David Byrne (70) wurde bei der Moth Gala mit einem Preis als Storyteller of the Year ausgezeichnet - was die Anwesenheit von Wooten und Holmes erklärt.