Katie Holmes über schweren Abschied von ihrer Tochter

«Es ist aufregend, etwas über sich selbst zu erfahren»

Bei dem Gedanken an Suris erste Tage am College, erinnert sich die unter anderem aus «Dawson's Creek» bekannte Holmes an ihre eigene Studentenzeit an der Columbia University: «Ich erinnere mich an dieses Alter, diese Zeit der Anfänge. Es ist aufregend, etwas über sich selbst zu erfahren und ich habe diese Zeit geliebt.»