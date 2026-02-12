Katie Holmes und Co: «Dawson's Creek»-Stars trauern um Van Der Beek

Die «Dawson's Creek»–Familie trauert

Besonders berührend fiel der Abschied seiner einstigen Serien–Kolleginnen und –Kollegen aus. Katie Holmes, die in «Dawson's Creek» als Joey Potter an seiner Seite stand, veröffentlichte auf Instagram einen handgeschriebenen Brief an ihren verstorbenen Freund. «Die gleiche Luft im Land der Fantasie zu atmen und darauf zu vertrauen, dass die Herzen des anderen in ihrem Ausdruck sicher sind – das sind einige der Erinnerungen, zusammen mit Lachen, Gesprächen über das Leben, James–Taylor–Songs», schrieb Holmes. Sie würdigte Van Der Beek für seinen Mut, seine Selbstlosigkeit und seine Stärke – und dafür, dass er das Leben durch seine Ehe und sechs Kinder als Kunst begriffen habe. «Ich betrauere diesen Verlust mit einem Herzen, das die Realität seiner Abwesenheit und tiefe Dankbarkeit für seinen Abdruck darin trägt», so Holmes weiter. An Ehefrau Kimberly und die Kinder gerichtet, versprach sie: «Wir sind immer für euch da.»