Katie Holmes wurde 46 Jahre: Tochter Suri Cruise gratuliert mit Rosen

Suri, die mittlerweile im ersten Jahr an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh studiert, wird regelmässig mit ihrer berühmten Mutter in New York City gesehen. Holmes stand ihrer Tochter auch bei wichtigen Meilensteinen zur Seite – so bei ihrem Highschool–Abschluss an der LaGuardia High School im Juni und beim Umzug ins College–Wohnheim zwei Monate später.