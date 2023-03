Katie Melua: So endete ihr schlimmstes Date

Was schätzen Sie an Philipp Poisel?

Melua: Wir trafen uns, als ich bei Peter Maffays MTV-Unplugged-Konzert war. Peter hat so einen phänomenalen Job gemacht, all diese verschiedenen Musiker und Künstler zusammenzubringen. Ich erinnere mich, Philipps Song in dieser Show gehört zu haben und war total überwältigt von ihm. Ich habe auch die Gespräche geliebt, die wir rund um die Aufnahme von «Remind Me To Forget» hatten, wir sind beide grosse Bob-Dylan-Fans und ich bin einfach so aufgeregt, dass er mich diesen Frühling für ein paar Shows begleiten wird.