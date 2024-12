Katie Melua spricht über psychische Erkrankung

Bereits nach ihrem Debütalbum «Call Off The Search» (2003) gehörte Katie Melua (40) in den 2000er Jahren zu den erfolgreichsten britischen Sängerinnen. Doch 2010 folgte der grosse Einbruch: Die Musikerin erlitt eine akute psychotische Episode und musste sich für sechs Wochen in stationäre Behandlung begeben.