Katie Perry gegen Katy Perry: Popstar verliert Rechtsstreit

Im Jahr 2009 kam der Anwaltsbrief

«Ich erinnere mich, dass ich in Tränen ausgebrochen bin und gedacht habe: Was soll das alles? Ich habe nichts falsch gemacht», erzählt die Designerin dem Sender CNN rückblickend über den Moment, in dem sie den Anwaltsbrief damals öffnete. Später verklagte Taylor die Sängerin wegen der Verletzung ihres Markenrechts und bekam zunächst Recht. Das Ganze ging jedoch in Berufung, die die US–Amerikanerin für sich entscheiden konnte. Gefordert wurde, dass Taylor die Markenrechtseintragung löschen lasse.