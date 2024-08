Katie Price bei Rückkehr nach England verhaftet

Vor rund einer Woche war bekannt geworden, dass gegen Katie Price (46) in London Haftbefehl erlassen worden war. Denn das englische Model, das bereits zwei Mal für insolvent erklärt worden war, erschien am 30. Juli nicht zu einem Gerichtstermin, der im Zusammenhang mit ihren Konkursen stand. Jetzt berichtet die britische «Daily Mail», dass die 46–Jährige am Londoner Flughafen Heathrow verhaftet wurde. Price war zuvor für eine Schönheits–OP in die Türkei gereist.