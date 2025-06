Katja Burkard meldet sich nach OP aus dem Krankenhaus

Katja Burkard (60) ist erfolgreich operiert worden. Das verriet die Moderatorin der RTL–Sendung «Punkt 12» ihren Followern auf Instagram. In einer Story postete sie am Montagabend ein Bild aus ihrem Krankenhausbett. Auf dem Foto sind ihre Beine zu sehen, die in einer blau–weiss gestreiften Hose stecken. Das operierte rechte Knie ist von einer Art dickem Kissen umhüllt. Der Fuss an demselben Bein ist ebenfalls bandagiert.