Katja Burkard spricht über Liebeskrise: «Ich war auf einem Egotrip»

Seit 1998 gingen die TV–Persönlichkeit und der Ex–Fernsehmanager gemeinsam durchs Leben. Doch irgendwann wurden die alltäglichen Reibereien zu einer Belastung, die sie nicht mehr tragen wollte. «Es waren einfach immer die gleichen Sachen, die nerven. Und wir haben so oft darüber gestritten und diskutiert», erklärt Burkard der Gastgeberin Ilka Petersen den Grund für ihre Entscheidung, sich wirklich zu trennen. Auch ihr Alter spielte eine Rolle für den Entschluss: «Da war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich auch ein bisschen Panik hatte. Ich gehe jetzt auf die 60 zu – und ist es das, was ich will? Will ich über diese Dinge noch streiten?»



Burkard gibt auch zu, dass sie «ein bisschen auf einem Ego–Trip» gewesen sei. Einen anderen Mann habe es in dieser Zeit nicht gegeben.