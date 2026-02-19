Katja Krasavice akzeptiert Strafbefehl nach Trunkenheitsfahrt

Die deutsche Rapperin Katja Krasavice (29) ist nach einer Alkoholfahrt im sächsischen Leipzig rechtskräftig wegen Trunkenheit im Strassenverkehr verurteilt worden. Knapp neun Monate nach dem Vorfall zog die 29‑Jährige laut dem MDR ihren Einspruch gegen den Strafbefehl weitestgehend zurück, sodass das Amtsgericht Leipzig das Urteil nun bestätigt hat. Offen bleibt nur noch, wie hoch die Geldstrafe letztlich ausfallen wird.