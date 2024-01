Katja Riemann kämpft mit freizügigem Foto gegen die Daunenindustrie

Katja Riemann (60) engagiert sich bereits seit einigen Jahren für die Tierrechtsorganisation PETA. 2021 warb die Schauspielerin im Gemüsekleid für fleischfreie Ernährung. In einer neuen Kampagne soll es nun der Daunenindustrie an den Kragen gehen. Auf dem dazugehörigen Foto ist Riemann nur mit einer weissen, blutbefleckten Daunenjacke zu sehen. «Jede Daune bedeutet Tierleid», heisst es im dazugehörigen Slogan. Das Motiv wurde von der Fotografin Nela König in Szene gesetzt, die PETA bereits seit vielen Jahren unterstützt.