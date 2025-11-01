Katrin Sass lebt wieder in Schwerin: Das liebt sie an ihrer Heimat

Das Möbelstück sei beim Umzug dann auch gar nicht so leicht zu handhaben gewesen. «Das haben zwei Handwerker abbauen müssen und das war gar nicht so einfach. Anfangs war es kalt und die Heizung ging nicht. Ein kaltes Wasserbett – das ist hart.» Am Anfang habe sie sich «fremd in meiner eigenen Heimat» gefühlt und gedacht, der Umzug sei «der grösste Fehler» gewesen. «Mein Möbelwagen hing spät am Abend vor meiner neuen Haustüre fest und ich dachte: Das war es jetzt. Da ging die Tür vom Nachbarn auf, der sagte: ‹Los komm, häng mal das Auto an und schiebt!› Und dann zog er und wir schoben und das Möbelauto war frei. Er wollte nichts dafür: Diese Hilfsbereitschaft – ich war wieder Zuhause.»