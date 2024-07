Katy Karrenbauer hat zweite OP an Halsschlagader überstanden

Als sie ihren Vater dann am selben Tag ins Krankenhaus begleitete, habe sie die dortigen Ärzte auf die festgestellten Symptome angesprochen und den Rat erhalten, sich genauer untersuchen zu lassen. In der «Bild»–Zeitung berichtete sie über den weiteren Ablauf: «Ich bin dann zu meinem Venen–Arzt und schliesslich in ein Krankenhaus. Ich hatte erst gezögert und bin dann in eine Notaufnahme.» Eine mehrstündige Untersuchung brachte schliesslich ans Licht, dass sie einen leichten Schlaganfall erlitten hatte und sofort operiert werden musste.