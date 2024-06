Katy Karrenbauer meldet sich nach Schlaganfall aus dem Krankenhaus

Wie sie in dem Clip weiter erläutert, habe sie diesen Gedanken zunächst ignoriert. Da sie am selben Tag zufällig ihren Vater ins Krankenhaus begleitete, habe sie die dortigen Ärzte auf die festgestellten Symptome angesprochen und den Rat erhalten, sich genauer untersuchen zu lassen. In der «Bild»–Zeitung berichtete sie über den weiteren Ablauf: «Ich bin dann zu meinem Venen–Arzt und schliesslich in ein Krankenhaus. Ich hatte erst gezögert und bin dann in eine Notaufnahme.»