Mit Lyrics zu neuem Song

Katy Perry begeistert in Paris mit 150 Meter langer Schleppe

Katy Perry zieht am Rande der Paris Fashion Week alle Blicke auf sich: Am Dienstag zeigte sich die Sängerin in einem Kleid mit 150 Meter langer Schleppe. Darauf enthüllte sie Teile des Songtexts ihrer neuen Single.