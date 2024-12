Katy Perry überrascht im knappen Dark-Glamour-Look

Nach der Arbeit kommt das Vergnügen: Katy Perry (40) hat sich nach Dreharbeiten zu ihrem neuen Konzertspecial «Night of a Lifetime» in der Central Hall Westminster einen Feierabend–Ausflug durch London gegönnt. Am Mittwochabend (11. Dezember) wurde die Sängerin in einem aussergewöhnlichen Look in der britischen Hauptstadt fotografiert und stylte dabei den Dark–Glamour–Look auf ihre Weise.