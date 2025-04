Katy Perry und Orlando Bloom: Sie wollen Tochter nicht mehr verstecken

Bei ihrem Flug ins All hat Katy Perry (40) überraschend ihre Tochter Daisy (4) öffentlich präsentiert. Am vergangenen Montag schoss Amazon–Gründer Jeff Bezos (61) seine Verlobte Lauren Sánchez (55) gemeinsam mit der Sängerin und weiteren Promitouristinnen für elf Minuten ins All. Vom Boden aus wurde Perry nicht nur von ihrem Verlobten Orlando Bloom (48) unterstützt – auch ihre gemeinsame Tochter Daisy, die bisher nur sehr selten öffentlich gezeigt wurde, war dabei.