Katy Perry und Orlando Bloom: Streit zwischen Weltall und Hochzeit?

Nach dem Flug spotteten viele Nutzerinnen und Nutzer in den sozialen Medien, insbesondere Perry wurde zum Meme. Sie hatte an Bord ein Gänseblümchen dabei, eine «Erinnerung an unsere schöne Erde» und an ihr Töchterchen Daisy, wie sie nach dem wenige Minuten dauernden Trip erklärte. Ausserdem küsste sie nach der Landung den Boden, so als ob sie Monate im All verbracht hätte.