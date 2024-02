Katy Perry verlässt «American Idol» nach neuer Staffel

Der Popstar Katy Perry (39) kehrt der ABC–Castingshow «American Idol» den Rücken. Die Sängerin wird die Jury des amerikanischen Gegenstücks zu «Deutschland sucht den Superstar» am Ende der kommenden Staffel verlassen. Das verriet sie am Montag in der Talkshow von Jimmy Kimmel (56). Seit 2018 ist Katy Perry neben Soullegende Lionel Richie (74) und Country–Sänger Luke Bryan (47) dort als Jurorin aktiv.