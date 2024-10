Katy Perry wird 40: Diesen Rekord hält sie bis heute

Durchbruch und Kuss–Kontroverse

Bis zu ihrem Durchbruch musste sie eine Rückschläge hinnehmen. Ihr erstes Label Red Hill Records wurde 2001 stillgelegt und sie durchlief vor ihrem Debüt als Katy Perry zwei weitere Labels. Unter der Plattenfirma Capitol Records gelang ihr der Erfolg: Ihre erste Single «I Kissed a Girl» schoss auf Platz eins der US–amerikanischen «Billboard»–Charts und auch der Nachfolger «Hot N Cold» platzierte sich in den Top drei. In Deutschland sicherten sich beide den ersten Rang. Wie Perry Medienberichten zufolge 2008 in einem Interview mit «Steppin‹ Out» offenbart haben soll, diente Schauspiel–Star Scarlett Johansson (39) als Inspiration für «I Kissed a Girl». Die Sängerin habe ihrem damaligen Freund gesagt: «›Ich will nicht lügen: Wenn Scarlett Johansson ins Zimmer käme und mit mir rumknutschen wollte, würde ich mit ihr rummachen.'»