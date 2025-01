«Katzenlady» Jocelyn Wildenstein ist tot: Partner Lloyd Klein trauert

Die als «Catwoman» bekannte Wildenstein machte immer wieder widersprüchliche Aussagen zu ihrem Aussehen. So behauptete sie, dass ihre katzenähnlichen Gesichtszüge nicht auf eine Schönheitsoperation zurückzuführen seien. In einem Interview mit der britischen Zeitung «The Sun» gab sie an: «Ich habe mich keiner Schönheits–OP unterzogen. Ich habe Angst vor dem, was passieren kann.» Zudem erklärte sie: «Ich mag Botox nicht. Jeder reagiert anders darauf. Ich habe mir nur zweimal Botox spritzen lassen. Ich weiss nicht, ob ich allergisch bin, aber als ich es hatte, hat es mir nicht gutgetan. Das Ergebnis war nicht gut. Mein Gesicht ist angeschwollen.»