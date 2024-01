Kauft sich Robbie Williams einen Fussballklub?

Offenbar erhofft man sich in Stoke–on–Trent einen ähnlichen wirtschaftlichen und sportlichen Effekt wie in Wrexham. Nachdem Ryan Reynolds und Rob McElhenney den Klub 2020 gekauft hatten, soll der Wert des Vereins um 300 Prozent gestiegen sein. Die Doku–Serie «Welcome To Wrexham», die die Übernahme und den anschliessenden Aufstiegskampf dokumentieren, ist auf dem Streamingdienst Disney+ zu sehen.