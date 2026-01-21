Kaulitz bestätigt «Wetten, dass..?»-Moderation: «Traum, der wahr wird»

Bill und Tom Kaulitz (36) bestätigen in ihrem gemeinsamen Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» ihre «Wetten, dass..?»–Pläne. Die neue Podcast–Ausgabe starteten die beiden mit dem berühmten Intro der ZDF–Show und übten schon mal für ihre Begrüssung. «Schönen guten Abend im ZDF zur Primetime, hier sind Bill und Tom Kaulitz mit Europas grösster Sendung!» Die Gäste seien natürlich noch streng geheim, erklärten sie und fügten hinzu: Sie seien jetzt «öffentlich–rechtlich» und «seriös».
Die Tokio–Hotel–Stars erklärten in der Podcast–Ausgabe an anderer Stelle: «Wir werden ‹Wetten, dass..?› zurückbringen.» Es gehe dabei um eine Ausgabe der ZDF–Sendung Ende des Jahres. Es sei ein «Traum und eine Riesenehre, zu der man nicht nein sagen könne».
Kaulitz–Brüder: «Mega grosse Stars»
Die Kaulitz–Brüder wollten bei ihrer «Wetten, dass..?»–Ausgabe den «grösstmöglichen Spass» haben. Zudem freuen sie sich auf «mega grosse Stars»: «Das wird Hollywood, Leute.» Und sie wollen «natürlich die coolsten Wetten» haben, so die beiden Musiker weiter.
Zudem sagten sie über ihren neuen Job: «Wir wissen natürlich, dass sich bestimmt auch viele aufregen. Wir wissen auch, dass wir damit ein bisschen Unruhe stiften.» Es sei «ein grosser Traum, der wahr wird», so Tom Kaulitz ausserdem und bedankte sich beim ZDF: «Das ist eine Riesenehre, ein Ritterschlag. Das ist eine Sache, da kann man nicht nein zu sagen.»
Ausserdem verrieten die Musiker, dass das Ganze mit einem «dummen Witz» begonnen habe: 2023 erzählten sie bei der Vergabe der «1LIVE Krone», dass sie «Wetten, dass..?» übernehmen würden. Damit hätten sie sich ins Spiel gebracht, erklärten sie im Podcast. Man habe dann «langsam angefangen, mit dem ZDF zu sprechen», es habe «ganz viele geheime Treffen» mit dem Sender gegeben.
Erste Berichte am Montag
Am Montagnachmittag hatte das ZDF bereits verraten, dass es eine Zusammenarbeit mit Bill und Tom Kaulitz geben wird. Der Branchendienst «DWDL» berichtete dann, dass es sich dabei um eine Neuauflage von «Wetten, dass..?» handeln soll. Auch das Datum soll schon feststehen. Demnach werden die Zwillinge die Samstagabend–Show erstmals am 5. Dezember 2026 präsentieren – gut drei Jahre nach dem Abschied von Thomas Gottschalk (75).