«Kaulitz & Kaulitz»: Erste Bilder zur Netflix-Serie von Bill und Tom

Ab dem 25. Juni 2024 geben Bill und Tom Kaulitz bei Netflix Einblicke in ihr Privatleben – nun hat der Streamingdienst erste Bilder zu der Dokuserie «Kaulitz & Kaulitz» veröffentlicht. Zu sehen sind die Zwillinge etwa herumalbernd am Strand, an einem Lagerfeuer vor einem Wohnwagen, dick eingepackt an Bord eines Schiffes oder vor einer imposanten Canyon–Kulisse.